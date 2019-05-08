Халеп разгромила Кузьмову и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Третья ракетка мира румынка Симона Халеп вышла в следующий раунд турнира WTA в Мадриде, обыграв в двух сетах словачку Викторию Кузьмову – 6:0, 6:0.
Встреча продолжалась 45 минут.
В другой игре дня голландка Кики Бертенс уверенно переиграла Анастасию Севастову из Латвии.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 536 160 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Симона Халеп (Румыния, 3) – Виктория Кузьмова (Словакия) – 6:0, 6:0
Кики Бертенс (Голландия, 7) – Анастасия Севастова (Латвия, 12) – 6:1, 6:2
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