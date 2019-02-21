20:44 21 февраля | Теннис — WTA

Халеп проиграла Бенчич в четвертьфинале турнира в Дубае

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Румынская теннисистка Симона Халеп уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич в четвертьфинале турнира WTA в Дубае - 6:4, 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

В полуфинале Бенчич сыграет с победительницей матча Карла Суарес Наварро (Испания) - Элина Свитолина (Украина). 

Дубай (ОАЭ) 

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 2 527 250 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Белинда Бенчич (Швейцария) - Симона Халеп (Румыния, 3) - 4:6, 6:4, 6:2

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