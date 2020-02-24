Халеп поднялась на третью строчку в чемпионской гонке WTA
В чемпионской гонке WTA лидером остается американка Софья Кенин, второе место — у испанки Гарбинье Мугурусы, а австралийка Эшли Барти покинула топ-3. Вместо нее третью позицию заняла румынка Симона Халеп.
Позиции россиянок Екатерины Александровой (7) и Анастасии Павлюченковой (11) не изменились. Их соотечественница Вероника Кудерметова поднялась на 18 строчек и теперь занимает 32-е место.
Положение на 24 февраля
1 (1). Софья Кенин (США) — 2111 очков
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1570
3 (5). Симона Халеп (Румыния) — 1350
4 (3). Эшли Барти (Австралия) — 1251
5 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1200
6 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 810
7 (7). Екатерина Александрова (Россия) — 755
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 715
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 700
10 (10). Анетт Контавейт (Эстония) — 586
11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541
32 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 273
39 (39). Виталия Дьяченко (Россия) — 255
56 (57). Людмила Самсонова (Россия) — 187
59 (54). Анастасия Потапова (Россия) — 180
89 (93). Анна Блинкова (Россия) — 129
92 (84). Светлана Кузнецова (Россия) — 126