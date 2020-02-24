Халеп поднялась на третью строчку в чемпионской гонке WTA

В чемпионской гонке WTA лидером остается американка Софья Кенин, второе место — у испанки Гарбинье Мугурусы, а австралийка Эшли Барти покинула топ-3. Вместо нее третью позицию заняла румынка Симона Халеп.

Позиции россиянок Екатерины Александровой (7) и Анастасии Павлюченковой (11) не изменились. Их соотечественница Вероника Кудерметова поднялась на 18 строчек и теперь занимает 32-е место.

Положение на 24 февраля

1 (1). Софья Кенин (США) — 2111 очков

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1570

3 (5). Симона Халеп (Румыния) — 1350

4 (3). Эшли Барти (Австралия) — 1251

5 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1200

6 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 810

7 (7). Екатерина Александрова (Россия) — 755

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 715

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 700

10 (10). Анетт Контавейт (Эстония) — 586

11 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541

32 (50). Вероника Кудерметова (Россия) — 273

39 (39). Виталия Дьяченко (Россия) — 255

56 (57). Людмила Самсонова (Россия) — 187

59 (54). Анастасия Потапова (Россия) — 180

89 (93). Анна Блинкова (Россия) — 129

92 (84). Светлана Кузнецова (Россия) — 126