Халеп обыграла Цуренко и вышла в 1/4 финала турнира в Дубае

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла украинку Лесю Цуренко (6:3, 7:5) в третьем раунде турнира WTA в Дубае (ОАЭ). Матч продолжался один час и 21 минуту.

В 1/4 финала румынка сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) - Арина Соболенко (Белоруссия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Симона Халеп (Румыния, 3) - Леся Цуренко (Украина) - 6:3, 7:5