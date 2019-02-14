Халеп и Свитолина встретятся в полуфинале турнира в Дохе

Румынка Симона Халеп выиграла у Юлии Гергес из Германии в четвертьфинале турнира в Дохе. Первая ракетка турнира в полуфинале сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая взял верх над Каролиной Муховой.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2019

Призовой фонд 851 031 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Симона Халеп (Румыния, 1) - Юлия Гергес (Германия, 9) - 7:6(7:1), 7:6(8:6)

Элина Свитолина (Украина, 4, WC) - Каролина Мухова (Чехия, Q) - 6:4, 6:2

Ангелик Кербер (Германия, 3) - Барбора Стрыцова (Чехия) - 1:6, 6:2, 7:6(7:4)