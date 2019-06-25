Халеп и Остапенко вышли в третий круг турнира в Истборне

Седьмая ракетка мира румынка Симона Халеп вышла в следующий раунд турнира в Истборне, разгромив в двух сетах Си Сувэй из Тайваня – 6:2, 6:0.
Встреча продолжалась 55 минут.
В третьем круге 27-летняя Халеп сыграет со словенкой Полоной Херцог.
В другом матче дня латвийка Елена Остапенко переиграла американку Слоан Стивенс, посеянную на соревнованиях под седьмым номером.
В третьем круге Остапенко встретится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 933 612 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 6, WC) – Си Сувэй (Тайвань) – 6:2, 6:0
Елена Остапенко (Латвия) – Слоан Стивенс (США, 7) – 1:6, 6:0, 6:3