Хачанов не смог выйти в 1/4 финала турнира в Роттердаме

Россиянин Карен Хачанов уступил представителю Великобритании Дэниэлу Эвансу — 6:4, 3:6, 4:6. Их матч продолжался 2 часа 11 минут.

В 1/4 финала турнира Эванс сыграет с представителем Гаэлем Монфисом или Жилем Симоном.

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 2 013 855 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия) — 4:6, 6:3, 6:4