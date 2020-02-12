Хачанов не смог выйти в 1/4 финала турнира в Роттердаме
12 февраля 2020, 22:37
Россиянин Карен Хачанов уступил представителю Великобритании Дэниэлу Эвансу — 6:4, 3:6, 4:6. Их матч продолжался 2 часа 11 минут.
В 1/4 финала турнира Эванс сыграет с представителем Гаэлем Монфисом или Жилем Симоном.
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 2 013 855 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дэниэл Эванс (Великобритания) — Карен Хачанов (Россия) — 4:6, 6:3, 6:4
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