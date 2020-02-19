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Гауфф показала, как она тренирует свой фирменный удар

19 февраля 2020, 20:16
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Американская теннисистка Кори Гауфф в своем официальном Twitter опубликовал видео, на котором запечатлен фрагмент ее тренировки.

— Работаю над своей игрой, и вот как она выглядит, — подписала видео 15-летняя теннисистка.

Гауфф — победительница трех турниров WTA.

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