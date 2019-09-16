Гаспарян вышла во второй круг турнира в Сеуле

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира WTA в Сеуле, обыграв немку Татьяну Марию — 7:5, 6:4.

Также во второй круг турнира вышла полька Магда Линетт, которая оказалась сильнее Ирины-Камелии Бегу.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маргарита Гаспарян (Россия, 7) — Татьяна Мария (Германия) — 7:5, 6:4

Магда Линетт (Польша, 4) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:1, 6:4