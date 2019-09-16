Гаспарян вышла во второй круг турнира в Сеуле
16 сентября 2019, 08:39
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира WTA в Сеуле, обыграв немку Татьяну Марию — 7:5, 6:4.
Также во второй круг турнира вышла полька Магда Линетт, которая оказалась сильнее Ирины-Камелии Бегу.
Сеул (Корея)
Турнир WTA Korea Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маргарита Гаспарян (Россия, 7) — Татьяна Мария (Германия) — 7:5, 6:4
Магда Линетт (Польша, 4) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:1, 6:4
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