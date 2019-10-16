Гаспарян вышла в 1/4 финала турнира в Люксембурге

Россиянка Маргарита Гаспарян обыграла представительницу Румынии Монику Никулеску во втором круге турнире в Люксембурге.

Их матч продолжался 1 час 41 минуту. В 1/4 финала турнира Гаспарян сыграет с немкой Татьяной Марией, американкой Кори Гауфф или соотечественницей Анной Блинковой.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маргарита Гаспарян (Россия) — Моника Никулеску (Румыния, Q) — 6:2, 7:5

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Дениса Аллертова (Чехия) — 6:2, 6:1