Гаспарян в паре с Бегу не смогла пробиться в полуфинал турнира в Сеуле. Им помешали сестры Плишковы

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в паре с Ириной-Камелией Бегу уступили чешкам Каролине и Кристине Плишковым в 1/4 финала турнира в Сеуле — 3:6, 3:6.

Соперницами сестер Плишковых в полуфинале турнира станут Лара Арруабаррена из Испании и немка Татьяна Мария.

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Каролина Плишкова/Кристина Плишкова (Чехия) — Ирина-Камелия Бегу/Маргарита Гаспарян (Румыния/Россия, 3) — 6:3, 6:3