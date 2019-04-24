Россиянка Маргарита Гаспарян вышла в третий круг турнира WTA в Стамбуле, обыграв в трех сетах вторую сеяную соревнований румынку Михаэлу Бузарнеску.
Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
В следующем раунде 24-летняя Гаспарян встретится с победительницей пары Тимеа Бабош (Венгрия) – Вероника Кудерметова (Россия).
В другой встрече дня чешка Барбора Стрыцова обыграла в трех сетах румынку Сорану Кирстя.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Маргарита Гаспарян (Россия) – Михаэла Бузарнеску (Румыния, 2) – 1:6, 6:4, 7:5
Барбора Стрыцова (Чехия) – Сорана Кирстя (Румыния) – 6:2, 1:6, 6:3