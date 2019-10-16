Гаспарян не выступит в парном разряде на турнире в Люксембурге
16 октября 2019, 16:47
Россиянка Маргарита Гаспарян не выступит в парном разряде на турнире в Люксембурге вместе с румынкой Моникой Никулеску. Местная теннисистка Элеонора Молинаро и полячка Катаржина Питер без борьбы прошли во второй круг.
В 1/8 финала турнира в одиночном разряде Гаспарян обыграла именно Никулеску.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Элеонора Молинаро/Катаржина Питер (Люксембург/Польша, WC) — Маргарита Гаспарян/Моника Никулеску (Россия/Румыния, 3) — 0:0 отказ 2-й пары