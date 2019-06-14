Гарсия вышла в полуфинал турнира в Ноттингеме, за два часа разобравшись с Русе

Француженка Каролин Гарсия в четвертьфинале турнира в Ноттингеме (Великобритания) в трех сетах обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе – 4:6, 7:6 (7:3), 6:1. Продолжительность встречи составила 2 часа.

За право выйти в финал соревнований Гарсия сыграет с американкой Дженнифер Брэди.

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каролин Гарсия (Франция, 1) – Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) – 4:6, 7:6 (7:3), 6:1