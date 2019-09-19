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Флинк уступила Путинцевой во втором круге турнира в Осаке

19 сентября 2019, 09:06
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Российская теннисистка Варвара Флинк уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой во втором круге турнира в Осаке — 1:6, 1:6.

В четвертьфиле Путинцева сыграет с японкой Наоми Осакой.

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Юлия Путинцева (Казахстан) — Варвара Флинк (Россия, Q) — 6:1, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/tokio/2019/11/6/

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