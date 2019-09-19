Флинк уступила Путинцевой во втором круге турнира в Осаке
19 сентября 2019, 09:06
Российская теннисистка Варвара Флинк уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой во втором круге турнира в Осаке — 1:6, 1:6.
В четвертьфиле Путинцева сыграет с японкой Наоми Осакой.
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Юлия Путинцева (Казахстан) — Варвара Флинк (Россия, Q) — 6:1, 6:1
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