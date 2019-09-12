Флинк проиграла во втором круге турнира в Японии
12 сентября 2019, 07:56
Россиянка Варвара Флинк потерпела поражение во втором круге турнира в Хиросиме. В двух сетах она проиграла испанке Саре Соррибес Тормо.
Хиросима (Япония)
Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) — Варвара Флинк (Россия) — 6:3, 6:1
Михаэла Бузарнеску (Румыния) — Куруми Нара (Япония, WC) — 7:6 (7:1), 7:5
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...