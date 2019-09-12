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Флинк проиграла во втором круге турнира в Японии

12 сентября 2019, 07:56
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Россиянка Варвара Флинк потерпела поражение во втором круге турнира в Хиросиме. В двух сетах она проиграла испанке Саре Соррибес Тормо.

Хиросима (Япония)

Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) — Варвара Флинк (Россия) — 6:3, 6:1

Михаэла Бузарнеску (Румыния) — Куруми Нара (Япония, WC) — 7:6 (7:1), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/osaka/2019/

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