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Флинк победила Хибино и вышла во второй круг турнира в Осаке

08:49
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Российская теннисистка Варвара Флинк в матче первого круга турнира в Осаке обыграла японку Нао Хибино со счетом 6:4, 7:5. Также во второй круг вышла Си Сувэй с Тайваня, победившая испанку Гарбинье Мугурусу.

Осака (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Флинк (Россия, Q) — Нао Хибино (Япония, WC) — 6:4, 7:5

Си Сувэй (Тайвань) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3:6, 7:6 (7:1), 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/tokio/2019/

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