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Федерер рассказал, как в детстве собирал автографы

11:24
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Роджер Федерер рассказал, как собирал автографы и наклейки с теннисистами в детстве. Роджер — рекордсмен по количеству выигранных турниров «Большого шлема».

— Я собрал много наклеек, были все теннисисты тех времен — цитирует швейцарца Tennis World USA. — Это было начало 90-х годов. В конце концов я стал боллбоем на родном турнире в Базеле. Я обычно гонялся за игроками за автографами, что в то время не было большой проблемой, так как селфи не существовало.

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