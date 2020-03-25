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Фанаты завалили Бушар предложениями встречаться

25 марта 2020, 18:49
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Канадка Эжени Бушар после остановки сезона из-за пандемии коронавируса заявила, что карантин встречать лучше с парнем. Болельщики отреагировали на ее сообщение в социальных сетях.

— Мой агент сообщил, что вы, ребята, присылаете свои анкеты для знакомства на мою рабочую почту. Прекратите это, — написала Бушар в своем Twitter.

Бушар занимает 328-е место в рейтинге WTA. Кандка — финалистка Уимблдонского турнира 2014 года и полуфиналистка двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

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