Евгений Кафельников: «У меня нет в теннисе большего разочарования, чем игра Касаткиной»

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной на старте турнира в Санкт-Петербурге. Она уступила соотечественнице Екатерине Александровой в трех сетах.

— У меня сейчас нет в теннисе большего разочарования, чем игра и результаты Даши! — написал Кафельников в своем Instagram. — Просто даже нет ответа на этот вопрос.