«Это твоя награда». Арина Соболенко обратилась к Турсунову после победы на US Open

Белоруска Арина Соболенко обратилась к своему бывшему тренеру Дмитрию Турсунову после победы на US Open в парном разряде. Она выступала вместе с бельгийкой Элисе Мертенс.

— Спасибо большое, тренер, за незабываемые эмоции этих двух недель, — цитирует WTA Tour Соболенко. Ладно, серьезно, спасибо большое за год, что проработал со мной. Знаю, тебе было сложно. Это твоя награда.

«Ты мне очень нужен». Арина Соболенко обратилась к Турсунову