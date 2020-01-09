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«Это что-то нереальное, меня немного трясет». Брэди — о победах над Шараповой и Барти

10:19
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Американка Дженнифер Брэди, обыгравшая на турнире в Брисбене сначала в первом круге россиянку Марию Шарапову, а затем во втором круге первую ракетку мира Эшли Барти, отметила, что ее переполняют эмоции.

-Я просто счастлива, что смогла добиться победы. Эшли — прекрасная теннисистка и отличный человек, — цитирует официальный сайт WTA Брэди. — Это что-то нереальное. Меня сейчас немного трясет, но матч я провела отлично. Надеюсь, я стану королевой основных сеток и не буду так часто играть в квалификации.

В 1/4 финала турнира Брэди сыграет с чешкой Петрой Квитовой.

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