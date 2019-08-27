Вторая ракетка мира Эшли Барти, пробившаяся во второй круг турнира «Большого шлема» US Open, рассказала о том, за счет чего смогла переломить ход матча с Зариной Дияс после проигранного первого сета (1:6, 6:3, 6:2).

— Я бы предпочла выиграть проще, но рада, что смогла со всем справиться и найти нужный путь после ужасного старта, — цитирует официальный сайт турнира Барти. В первом сете я сама не оставляла себе шансов. Это было ужасно, я допустила слишком много ошибок.

В первом сете Зарина посылала мячи в неудобные позиции для меня. Я не могла атаковать. Я долгое время просто занимала нейтральное положение, пыталась захватить контроль над розыгрышем, а затем ошибалась. Она подавала просто исключительно. Но ближе к концу матча я стала подавать лучше и начала доминировать.

В следующем круге Барти сыграет с Лорен Дэвис.