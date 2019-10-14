Украинская теннисистка, четвертая ракетка мира Элина Свитолина рассказала об идее создать совместную страницу в Instagram cо своим бойфрендом Гаэлем Монфисом.

— Это была его идея. Мы не так часто пересекаемся на турнирах, так что вот, что-то решили придумать для фанатов, которые следят за нами. Жизнь в WTA-туре и в ATP-туре немножко разная, мы стараемся это как-то совместить. Нас очень многие называют Gems life, по названию нашего Instagram, в том числе Новак Джокович так называет. Для нас сюрприз, что даже игроки знают об этом всем и следят за нами, — сказала Свитолина. (Михаил Потапов)