Елена Веснина: «Шарапова устала бороться с болью»

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировал «СЭ» решение Марии Шараповой завершить карьеру. Сегодня 32-летняя спортсменка объявила об этом в колонке для журнала Vanity Fair.

— Думаю, эта новость шокировала всех. Хотя многие понимают: Мария на протяжении долгого времени борется с хроническими травмами, пропускает практически половину сезона, в последнее время она играет мало турниров. Так что с одной стороны, для меня это было ожидаемым, но когда увидела эту новость, была удивлена. Стало немного грустно, — отметила Веснина.

— Не будь истории с мельдонием, карьера Марии пошла бы иначе?

— Сейчас мы можем рассуждать о чем угодно. Допинговая история сыграла роль, но ключевой момент — хронические травмы. У Маши еще до скандала были проблемы с кистью, плечом. Она уже пропускала турниры. Потом этот перерыв, переживания, нервы. Все это сказалось на ее возвращении. Все-таки, когда мышцы постоянно в тонусе, ты постоянно играешь — настроение абсолютное другое. Матчи не сравнятся с бесконечными тренировками. Она устала бороться с болью, с постоянными перерывами. Она не могла сыграть несколько матчей, не почувствовав боль. Маша ведь начала играть совсем девчонкой, у нее была долгая карьера. Но когда личности такого масштаба заканчивают, это всегда грустно. (Дмитрий Зимин)