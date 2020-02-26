Елена Веснина: «Шарапова не станет тренером, у нее много интересов помимо тенниса»

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировал «СЭ» решение Марии Шараповой завершить карьеру. Сегодня 32-летняя спортсменка в журнале Vanity Fair объявила о завершении карьеры.

— Шарапова написала: «Теннис — прощай». Неужели у нее получится окончательно перевернуть эту страницу и не попробовать себя в какой-то роли?

— Думаю, она не будет работать тренером. Но теннис не бросит. Наверняка будет играть выставочные матчи. Маша — разносторонняя личность. У нее много интересов помимо тенниса — увлекается архитектурой, дизайном, конфетный бизнес. Ей есть чем заняться, что развивать. Надеюсь, в личной жизни она также себя реализует и будет счастлива.

— Не кажется ли вам, что она очень хотела вернуться на высокий уровень. И именно огромное желание помешало это сделать?

— Возможно. Она очень хотела вернуться и показать, что это была ошибка. Когда очень-очень хочется, мало что получается. В спорте это часто явление. Она на себя взвалила большую ответственность.

— Явление Шараповой — одно из ключевых в теннисе 21 века?

— Считаю, что это эпоха тенниса — сестры Уильямс, Шарапова, Клейстерс, Азаренко. Эта плеяда игроков, которая выиграла наиболее число турниров. Маша точно останется в памяти как одна из ведущих фигур мирового тенниса.

— Клийстерс, кстати, не так давно вернулась. А Мария сможет?

— Почему бы и нет? Никогда не говори никогда. Может, решит вернуться. Все зависит от ее физического состояния. Но Клейстрес уходила не из-за травм. Она достигала цели, беременела и полностью посвящала себя семье, потом возвращалась. И так раз за разом.

— Сейчас вы с Шараповой на связи?

— Мы с Машей общаемся, но в основном поздравляем друг друга с праздниками. Она поздравила меня с рождением ребенка, прислала подарки. Поздравили друг с друга с Рождеством и Новым годом. А так плотно не контактируем.

— Сейчас напишите ей сообщение?

— Обязательно это сделаю. (Дмитрий Зимин)