Элегантное платье Шараповой на вечеринке перед «Оскаром». Оцените и вы

Российская теннисистка Мария Шарапова посетила вечеринку перед 92-й церемонией вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Спортсменка вышла на красную дорожку в желто-зеленом полупрозрачном платье от Valentino с вырезом на спине.

В своем последнем матче россиянка проиграла хорватке Донне Векич в первом раунде Australian Open. Она покинула топ-350 рейтинга WTA по окончании турнира.