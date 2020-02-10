Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Элегантное платье Шараповой на вечеринке перед «Оскаром». Оцените и вы

10 февраля 2020, 17:28
Мария Шарапова. Фото Instagram
Мария Шарапова. Фото Instagram

Российская теннисистка Мария Шарапова посетила вечеринку перед 92-й церемонией вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Спортсменка вышла на красную дорожку в желто-зеленом полупрозрачном платье от Valentino с вырезом на спине.

В своем последнем матче россиянка проиграла хорватке Донне Векич в первом раунде Australian Open. Она покинула топ-350 рейтинга WTA по окончании турнира.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
131
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир