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Экс-тренер Шараповой: «Она отдала теннису все, что у нее было»

10 марта 2020, 01:35
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Бывший тренер Марии Шараповой Ютака Накамура поделился мнением о россиянке. В конце февраля она завершила карьеру.

— Шарапова отдала теннису все, что у нее было. — цитирует специалиста Tennis World USA. —  Она выиграла Открытый чемпионат Австралии в 21 год. Сейчас конкуренция все больше, поэтому решила, что пришло время откланяться.

У нее также есть интерес к бизнесу, думаю, что после ухода из тенниса она задумается о том, чему научилась в спорте, и станет тем, кто влияет на окружающих ее людей.

Сразу после побед она говорила о том, чему мы должны научиться на следующий день. Мария всегда думала о том, как можно улучшить свои навыки. Ей нравилось пробовать новые вещи, даже во время тренировок.

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