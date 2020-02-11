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Экс-первая ракетка мира в парном разряде Младенович не смогла выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

15:12
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде француженка Кристина Младенович проиграла бельгийке Элисон Ван Уйтванк в первом круге турнира в Санкт-Петербурге — 4:6, 1:6. Их матч продолжался 1 час 19 минут.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:1

Осеан Доден (Франция, Q) — Виктория Кузьмова (Словакия) — 6:2, 6:2

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2020/

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