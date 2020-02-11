Экс-первая ракетка мира в парном разряде Младенович не смогла выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
15:12
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде француженка Кристина Младенович проиграла бельгийке Элисон Ван Уйтванк в первом круге турнира в Санкт-Петербурге — 4:6, 1:6. Их матч продолжался 1 час 19 минут.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:1
Осеан Доден (Франция, Q) — Виктория Кузьмова (Словакия) — 6:2, 6:2
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