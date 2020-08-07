Джорджи вышла в 1/4 финала турнира в Палермо

Итальянка Камила Джорджи обыграла словенку Каю Юван во втором круге турнира в Палермо. Следующей ее соперницей будет победительница пары Даяна Ястремская — Осеан Доден.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open

Призовой фонд 202 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Камила Джорджи (Италия) — Кая Юван (Словения, Q) — 3:6, 6:2, 6:4