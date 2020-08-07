Джорджи вышла в 1/4 финала турнира в Палермо
7 августа 2020, 00:34
Итальянка Камила Джорджи обыграла словенку Каю Юван во втором круге турнира в Палермо. Следующей ее соперницей будет победительница пары Даяна Ястремская — Осеан Доден.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 31st Palermo Ladies Open
Призовой фонд 202 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Камила Джорджи (Италия) — Кая Юван (Словения, Q) — 3:6, 6:2, 6:4
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