Джокович лайкнул пост с критикой Кирьоса

Первая ракетка мира Новак Джокович лайкнул в Instagram пост со словами семикратного победителя турниров серии "Большого шлема" Джона Макинроя об австралийце Нике Кирьосе.

Макинрой выразил мнение, что Кирьос мог бы входить в топ-5, если бы как следует старался на корте.

Джокович стал победителем Уимблдона, обыграв швейцарца Роджера Федерера: 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Кирьос уступил во втором круге турнира испанцу Рафаэлю Надалю: 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).