Опубликована новая версия чемпионской гонки WTA.

Лидирует румынка Ана Богдан. Второй идет россиянка Виталия Дьяченко. На третьей позиции бельгийка Кирстен Флипкенс. Четвертой идет еще одна представительница России Екатерина Александрова, которая ранее выиграла турнир в Лиможе.

Чемпионская гонка WTA

Версия от 23 декабря

1. Ана Богдан (Румыния) — 229 очков

2. Виталия Дьяченко (Россия) — 192

3. Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 161

4. Екатерина Александрова (Россия) — 160

5. Чжан Шуай (Китай) — 140

6. Чжу Линь (Китай) — 140

7. Пэн Шуай (Китай) — 135

8. Жасмин Паолини (Италия) — 135

9. Тимеа Бабош (Венгрия) — 120

10. Грет Миннен (Бельгия) — 112

41. Анастасия Захарова (Россия) — 50

58. Марина Мельникова (Россия) — 36

75. Людмила Самсонова (Россия) — 29

77. Валентина Ивахненко (Россия) — 29

83. Дарья Астахова (Россия) — 28