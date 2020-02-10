Дьяченко не сумела выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
10 февраля 2020, 19:54
Российская теннисистка Виталия Дьяченко проиграла гречанке Марии Саккари в матче первого раунда турнира в Санкт-Петербурге.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу 24-летней Саккари, имеющей шестой номер посева. Дьяченко подавала на матч при счете 5:2 в третьем сете и имела матчбол.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мария Саккари (Греция, 6) — Виталия Дьяченко (Россия, Q) — 3:6, 6:4, 7:6(7:3)
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