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Дьяченко не сумела выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

10 февраля 2020, 19:54
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Российская теннисистка Виталия Дьяченко проиграла гречанке Марии Саккари в матче первого раунда турнира в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу 24-летней Саккари, имеющей шестой номер посева. Дьяченко подавала на матч при счете 5:2 в третьем сете и имела матчбол.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Саккари (Греция, 6) — Виталия Дьяченко (Россия, Q) — 3:6, 6:4, 7:6(7:3)

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2020/

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