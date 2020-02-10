Дьяченко не сумела выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Виталия Дьяченко проиграла гречанке Марии Саккари в матче первого раунда турнира в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3) в пользу 24-летней Саккари, имеющей шестой номер посева. Дьяченко подавала на матч при счете 5:2 в третьем сете и имела матчбол.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Саккари (Греция, 6) — Виталия Дьяченко (Россия, Q) — 3:6, 6:4, 7:6(7:3)