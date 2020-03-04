Дьяченко не смогла преодолеть первый круг турнира в Лионе
20:58
Россиянка Виталия Дьяченко завершила выступление на турнире в Лионе. В первом круге она уступила Софии Кенин из США в двух сетах.
Лион (Франция)
Турнир WTA Open 6eme Sens
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
София Кенин (США, 1) — Виталия Дьяченко (Россия) — 6:4, 6:3
Камила Джорджи (Италия) — Ализе Корне (Франция, 4) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:2
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 5) — Виктория Томова (Болгария) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:2)
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