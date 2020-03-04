Дьяченко не смогла преодолеть первый круг турнира в Лионе

Россиянка Виталия Дьяченко завершила выступление на турнире в Лионе. В первом круге она уступила Софии Кенин из США в двух сетах.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6eme Sens

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

София Кенин (США, 1) — Виталия Дьяченко (Россия) — 6:4, 6:3

Камила Джорджи (Италия) — Ализе Корне (Франция, 4) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:2

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 5) — Виктория Томова (Болгария) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:2)