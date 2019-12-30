Дьяченко и Александрова — в топ-10 чемпионской гонки WTA
Россиянки Виталия Дьяченко и Екатерина Александрова занимают второе и четвертое места соответственно в чемпионской гонке WTA. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 30 декабря
1 (1*). Ана Богдан (Румыния) — 229 очков
2 (2). Виталия Дьяченко (Россия) — 192
3 (3). Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 161
4 (4). Екатерина Александрова (Россия) — 160
5 (5). Чжан Шуай (Китай) — 140
6 (6). Чжу Линь (Китай) — 140
7 (7). Пэн Шуай (Китай) — 135
8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 135
9 (9). Тимя Бабош (Венгрия) — 120
10 (10). Грет Миннен (Бельгия) — 112...
42 (41). Анастасия Захарова (Россия) — 50...
51 (118). Ольга Дорошина (Россия) — 38...
61 (58). Марина Мельникова (Россия) — 36...
79 (75). Людмила Самсонова (Россия) — 29...
81 (77). Валентина Ивахненко (Россия) — 29...
87 (83). Дарья Астахова (Россия) — 28
* - положение в предыдущем рейтинге