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Дияс не пустила Блинкову в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

8 января 2020, 08:56
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Российская теннисистка Анна Блинкова в матче второго круга турнира в Шэньчжэне проиграла Зарине Дияс из Казахстана со счетом 1:6, 7:6 (11:9), 4:6.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Зарина Дияс (Казахстан) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 6:7 (9:11), 6:4

Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Шелби Роджерс (США) — 6:1, 7:6 (7:2)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/shenzhen/2020/

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