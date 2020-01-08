Дияс не пустила Блинкову в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне
8 января 2020, 08:56
Российская теннисистка Анна Блинкова в матче второго круга турнира в Шэньчжэне проиграла Зарине Дияс из Казахстана со счетом 1:6, 7:6 (11:9), 4:6.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 651 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Зарина Дияс (Казахстан) — Анна Блинкова (Россия) — 6:1, 6:7 (9:11), 6:4
Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Шелби Роджерс (США) — 6:1, 7:6 (7:2)
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...