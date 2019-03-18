Детский тренер Осаки требует с нее 20 процентов доходов

Детский тренер Наоми Осаки требует с первой ракетки мира 20 процентов доходов и имеет на это основания.

Человек по имени Кристоф Жан рассказал, что отец Осаки Леонард Франсуа нанял его тренировать его дочерей – Наоми и Мари – в 2011 году. У выходца с Гаити тогда не было денег, чтобы платить по тарифам, по которым работал тренер, но он договорился со специалистом о пожизненных выплатах в размере 20 процентов от будущих доходов дочерей, причем как официальных призовых, так и рекламных контрактов, сообщает TMZ.

У Жана даже имеется копия документа, подписанного отцом Осаки, в котором говорится, что срок его действия "не определен". На его основании тренер подал иск в суд штата Флорида.

Наоми Осака в 21 год выиграла два турнира "Большого шлема" и является первой ракеткой мира. По информации официального сайта WTA за карьеру она заработала почти 11 миллионов долларов призовых. Мари Осака, которой в апреле исполнится 23, выступает преимущественно на турнирах ITF. На этой неделе она дебютирует на турнире WTA в Майами. Она занимает 336-е место в рейтинге WTA.