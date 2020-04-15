Дарья Касаткина показала, как из-за коронавируса рухнули ее шансы поиграть в теннис

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала у себя в Instagram видео, в котором пошутила над своим положением на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

В ролике Касаткина построила пирамиду из теннисных ракеток, которая в результате рухнула.

— Мои надежды поиграть в теннис в этом году, — подписала видео Касаткина.

Большинство спортивных мероприятий, в том числе — теннисные турниры — перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса.

По данным Worldometers на утро 15 апреля, общее число зараженных в мире достигло 2 000 089 человек. Зафиксировано 126 755 летальных исхода от инфекции, вылечились 484 600 человек.