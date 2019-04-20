Дарья Касаткина: "Не смотрела "Игру престолов". Не хочу даже начинать"

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своих предпочтениях в сериалах. По словам спортсменки, она смотрит только российские сериалы.

- Все смотрят сериалы (смеется). И сериалы я люблю российские. Когда я говорю многим знакомым, что смотрю наши сериалы, это вызывает недоумение. А я кайфую. "Интернов" я пересмотрела уже раза три. Смотрю почти все наши сериалы, которые сейчас выходят, даже если рецензия не очень хорошая. Досматриваю "Содержанки", классный сериал. Я вообще, как уже стало очевидно, люблю наш кинематограф во всех его проявлениях. Мои любимые фильмы – "Легенда №17" и все части "О чем говорят мужчины". Там даже шутки свои, они ближе. А вот зарубежные как-то не заходят.

- Видимо, спрашивать, чем закончится сериал "Игра престолов" не стоит?

- Я вообще не понимаю, что там происходит. Не хочу даже начинать, вдруг, понравится, я же не оторвусь, а там столько сезонов (смеется). Я как-то посмотрела первую серию, но не зацепило. Ну и ладно…