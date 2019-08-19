Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Теннис   //    WTA

Даниил Медведев: «Не хочу останавливаться на достигнутом»

19 августа 2019, 09:25

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от попадания в пятерку рейтинга ATP. Накануне он выиграл турнир в Цинциннати, одолев в финале бельгийца Давида Гоффена. На этой неделе он вошел в топ-5 рейтинга и чемпионской гонки ATP.

— То, что я стану пятой ракеткой мира — это просто невероятно. Прошел лишь месяц или полтора после того, как я вошел в десятку. И уже через несколько недель я вышел в три финала, выиграл «Мастерс». Это просто что-то невероятное. Естественно, я не хочу останавливаться, хочу только прибавлять, — цитирует «РИА Новости» Медведева.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190819/1557624660.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир