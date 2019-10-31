Дабровски и Ифань обыграли Си Сувэй и Стрыцову на Итоговом турнире WTA
31 октября 2019, 19:33
Габриэла Дабровски/Сюй Ифань (Канада/Китай) обыграли Си Сувэй и Барбору Стрыцову (Тайвань/Чехия) — 2:6, 6:4, 11:9 на групповом этапе турнира WTA в Шэньчжене (Китай) в парном разряде.
Несмотря на поражение, Си Сувэй и Барбора Стрыцова с первого места вышли в полуфинал, а Дабровски и Сюй Ифань покинули турнир, заняв последнее место.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shiseido WTA Finals Shenzhen
Призовой фонд 14 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Фиолетовая группа
Габриэла Дабровски/Сюй Ифань (Канада/Китай, 4) — Си Сувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия, 2) — 2:6, 6:4, 11:9
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