Елена Остапенко: «Матч с Сереной Уильямс запомню надолго»

Чемпионка Roland Garros-2017 Елена Остапенко прилетела на турнир в Петербург из США, где сборная Латвии играла матч Кубка федерации с США (2:3). После долгого перелета у нее практически не было времени на восстановление, и на игру с Ализе Корне она вышла практически с самолета. Поэтому и неудивительно, что ничего хорошего из этого не вышло — Остапенко проиграла в двух сетах (1:6, 2:6).

В интервью «СЭ» 22-летняя теннисистка рассказала о проблемах, с которыми столкнулась при подготовке к игре, и когда ждать ее возвращения на прежний уровень.

— Вы прилетели сюда из США, где играли матч Кубка федерации. Это было тяжело?

— Если говорить честно, я еще не адаптировалась после перелета. Я не чувствовала себя хорошо, но думала, что смогу сыграть в свой теннис. Но это было сложно, ведь я прилетела практически накануне матча. Так что вижу две причины поражения: первое — долгий перелет, второе — разница во времени. Это убило мои шансы. Я старалась бороться, но это очень тяжело.

— На Кубке федерации вы обыграли Софию Кенин — новоиспеченную чемпионку Australian Open. Что в ней такого особенного?

— В Австралии она сыграла хорошо, выше всех ожиданий. Но если говорить про наш матч, то я, несмотря на победу, не смогла показать высокий уровень тенниса, однако верила в свои шансы. Возможно, после победы на «Большом Шлеме» она начала новый этап в своей карьере, однако это не значит, что ее нельзя победить. У меня получилось, но повторюсь, это точно был мой не лучший теннис. Я могу лучше, буду к этому стремиться.

—Вы планируете участвовать в Олимпиаде?

— Конечно, я мечтаю представлять свою страну на Олимпиаде. Моя команда была очень близка к тому, чтобы обыграть США. Хотя итоговый результат не очень хороший Атмосфера в нашей команде потрясающая, я выступаю за Латвию с 15 лет. Я буду делать все, чтобы сыграть в Токио. Это грандиозное событие. Я мечтаю об этом. Надеюсь, к этому времени быть в лучшей форме.

— Вы берете пример со своего кумира Серены Уильямс? Но на Кубке федерации вы проиграли ей 6:7, 6:7.

— Это был особенный матч. Она мой идол с ранних лет. Когда вы играете против соперницы, на которую смотрели все детство, это невероятные чувства. Я безумного волновалась. Но, конечно, пыталась играть в лучший теннис, не проиграть. Но даже в этом матче она была великолепна, невероятная чемпионка. Я запомню эту игру надолго.

— Когда вы наконец-то сможете вернуться на уровень 2017-го года? От вас этого многие этого ждут.

— Моя главная проблема — стабильность, если я буду побеждать больше и больше, то верну свою форму и результат. Сейчас трудный график, много матчей — Австралия, США, Петербург — сумасшедшие перелеты. Но это радует меня. Я буду пытаться играть больше и лучше. И даже рада уже одному выходу на корт.

Я продолжу бороться. Но, правда, важно быть последовательной. У меня была хорошая предсезонная подготовка. Тренер остался мной доволен. Но нужно чуть больше матчей. И я обязательно вернусь. Вот увидите. (Дмитрий Зимин)