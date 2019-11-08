Чемпионка Australian Open в миксте отстранена за допинг

Американская теннисистка Эбигейл Спирс временно отстранена от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил, информирует сайт Международной теннисной федерации.

В ее допинг-пробе от 31 августа 2019 года на Открытом чемпионате США были обнаружены следы тестостерона, прастерона и их метаболитов.

Отстранения 38-летней спортсменки, которая выступает в парном разряде, вступило в силу с 7 ноября. Эбигейл не стала оспаривать отстранение.