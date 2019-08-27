Чакветадзе призвала угомониться тех, кто советует Шараповой завершить карьеру

Бывшая теннисистка, комментатор Анна Чакветадзе обратилась к тем, кто советует Марии Шараповой завершить карьеру. Ранее Шарапова в первом раунде US Open уступила Серена Уильямс (1:6, 1:6).

— Советчики по поводу завершения карьеры Маши. Угомонитесь! Лучше себе посоветуйте, например, как заработать свыше 100 миллионов евро до 32-х лет. Удачи.

Ранее стало известно, что Шарапова покинет топ-100 рейтинга WTA.