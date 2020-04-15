«Были времена, когда мы выходили в свет». Стильное фото Кузнецовой

Российская теннисистка Светлана Кузнецова опубликовала в своем Instagram новое фото. Она снялась в пиджаке, надетом на голое тело.

— Эх... Были времена, когда мы выходили в свет, — написала Кузнецова.

Из-за коронавируса сезон прерван до 13 июля. В мире зарегистрировано 2 004 383 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 126 811 летальных исходов, выздоровели 485 303 человека.

34-летняя Кузнецова — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытого чемпионата США — 2004 и Открытого чемпионата Франции — 2009). В текущем рейтинге WTA теннисистка занимает 32-ю позицию.