Бушар устала проигрывать

Канадская теннисистка Эжени Бушар рассказала о своей форме. В этом сезоне она проиграла в 12 матчах подряд.

— Конечно, мне очень хочется наконец победить, — цитирует Tennis World Бушар. — Я устала проигрывать. Тренер сказал, что оставшуюся часть года посвятим подготовке к новому сезону. Я должна усердно работать, чтобы совершенствоваться. Проигрывать всегда тяжело

Многие игроки переживали спад, но возвращались и демонстрировали результат. Тот же Андре Агасси прошел очень сложный путь.