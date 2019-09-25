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Бушар устала проигрывать

25 сентября 2019, 18:21
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Канадская теннисистка Эжени Бушар рассказала о своей форме. В этом сезоне она проиграла в 12 матчах подряд.

— Конечно, мне очень хочется наконец победить, — цитирует Tennis World Бушар. — Я устала проигрывать. Тренер сказал, что оставшуюся часть года посвятим подготовке к новому сезону. Я должна усердно работать, чтобы совершенствоваться. Проигрывать всегда тяжело

Многие игроки переживали спад, но возвращались и демонстрировали результат. Тот же Андре Агасси прошел очень сложный путь.

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