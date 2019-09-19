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Блинкова вышла в полуфинал турнира в Гуанчжоу

19 сентября 2019, 17:01
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Россиянка Анна Блинкова в четвертьфинале турнира в Гуанчжоу (Китай) обыграла чешку Марию Боузкову — 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час и 18 минут.

За право выйти в финал Блинкова сразится с победительницей противостояния София Кенин (США) — Ясмин Паолини (Италия).

Гуанчжоу (Китай)

Турнир WTA Guangzhou Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анна Блинкова (Россия) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:1

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