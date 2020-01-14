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Новости   //    Теннис   //    WTA

Блинкова проиграла Жабер на старте турнира в Хобарте

07:55
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Россиянка Анна Блинкова проиграла представительнице Туниса Онс Жабер в первом круге турнира в Хобарте (Австралия) — 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составили 1 час и 18 минут.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Онс Жабер (Тунис, Q) — Анна Блинкова (Россия) — 6:4, 6:1

Кэтрин Беллис (США) — Мария Боузкова (Чехия) — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3

Лизетт Кабрера (Австралия, WC) — Каролин Гарсия (Франция, 8) — 4:6, 6:4, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/hobart/2020/

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