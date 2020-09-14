Блинкова обыграла Тайхманн в первом раунде турнира в Риме

В матче первого раунда турнира WTA в Риме (Италия) россиянка Анна Блинкова победила швейцарку Жиль Тайхманн (6:3, 6:3).

Матч продолжался один час и 15 минут. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Элисон Риске (США) — Алена Большова (Испания).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия, Q) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:3, 6:3

Магда Линетт (Польша) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:4, 6:3

Ясмин Паолини (Италия, WC) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:2, 6:3

Мария Боузкова (Чехия) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 6:4