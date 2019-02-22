Блинкова и Потапова вышли в полуфинал турнира в Будапеште

Россиянки Анна Блинкова и Анастасия Потапова одержали победу в 1/4 финала турнира в Будапеште в парном разряде. В трех сетах они выиграли у испанки Георгины Гарсии Перес и чешки Ренаты Ворачовы.

В полуфинале российская пара сыграет с соотечественницами Екатериной Александровой и Верой Звонаревой.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Ladies Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Анна Блинкова/Анастасия Потапова (Россия) – Георгина Гарсия Перес/Рената Ворачова (Испания/Чехия) – 6:4, 3:6, 11:9